Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde incelemelerde bulundu Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Artuklu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Demirtaş'ı Kaymakamlıkta Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve personel karşıladı.

İlçenin genel durumu ve kamu hizmetleri hakkında Kaymakam Gökpınar'dan bilgi alan Demirtaş, kurum müdürleriyle Kaymakamlıkta bir toplantı yaptı.

Kaymakamlık binasında yer alan birimleri gezerek personelle sohbet eden Demirtaş, Kaymakam Gökpınar'a çalışmalarında başarı diledi.

Gökpınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Mahmut Demirtaş daha sonra Mahmut Feyzi Yedikardeş Camisini ziyaret etti.

Kaynak: AA