Mardin Valisi Demirtaş, yol yapım çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin Valisi Demirtaş, yol yapım çalışmalarını inceledi

05.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:38
Mardin Valisi Demirtaş, yol yapım çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Savur ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Savur ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Ömerli-Anıttepe ve Savur-Koşuyolu-Yenilmez-Üçkavak ile Kayatepe kırsal mahallelerinden oluşan toplamda 15 kilometrelik grup yolda devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyerek alt ve üst yapı çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Demirtaş, sorumluluk alanlarındaki yol, cadde ve sokaklarda imkanlar çerçevesinde aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Mardin genelinde vatandaşların yaşadıkları sorunları belirleyerek ivedilikle çalışmalara başladıklarını kaydeden Demirtaş, "Önceliğimiz kış gelmeden vatandaşlarımızın büyük mağduriyet yaşadığı yollarda gerekli çalışmaları yaparak bir nebzede olsa onları rahatlatmaktır. Belediyenin ve devletin bütün imkanlarını vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacak hizmetlere sunacağız. Mardinli vatandaşlarımızdan zaman ve sabır istiyoruz." dedi.

Vali Demirtaş'a Savur Kaymakamı Bayram Türker ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Seda Sayan Demet Akbağ
Spor Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin Valisi Demirtaş, yol yapım çalışmalarını inceledi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:37:42. #1.14#
title