Mardin Valisi Demirtaş, yol yapım çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Savur ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Savur ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Ömerli-Anıttepe ve Savur-Koşuyolu-Yenilmez-Üçkavak ile Kayatepe kırsal mahallelerinden oluşan toplamda 15 kilometrelik grup yolda devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyerek alt ve üst yapı çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Demirtaş, sorumluluk alanlarındaki yol, cadde ve sokaklarda imkanlar çerçevesinde aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Mardin genelinde vatandaşların yaşadıkları sorunları belirleyerek ivedilikle çalışmalara başladıklarını kaydeden Demirtaş, "Önceliğimiz kış gelmeden vatandaşlarımızın büyük mağduriyet yaşadığı yollarda gerekli çalışmaları yaparak bir nebzede olsa onları rahatlatmaktır. Belediyenin ve devletin bütün imkanlarını vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacak hizmetlere sunacağız. Mardinli vatandaşlarımızdan zaman ve sabır istiyoruz." dedi.

Vali Demirtaş'a Savur Kaymakamı Bayram Türker ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz