Mardin Valisi Demirtaş, Yeşilli ve Dargeçit ilçelerinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Yeşilli ve Dargeçit ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Yeşilli ve Dargeçit ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçelerin sorun ve taleplerini dinlemek, kamu yatırımlarını ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüren Vali Demirtaş, Yeşilli ilçesini ziyaret etti.

Yeşilli Belediyesine geçerek Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Hayrettin Demir tarafından karşılanan Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Hayrettin Demir'den ilçede yapılan çalışmalar, ilçenin genel durumu ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Dargeçit ilçesini de ziyaret eden Demirtaş, ilçe ziyaretinde Kaymakam Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Yücel Ökmen tarafından karşılandı.

Vali Demirtaş, Dargeçit Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Aksoy'dan bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Dargeçit Belediyesini ziyaret eden Demirtaş, Aksoy'dan belediyenin yaptığı hizmetler, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Yapılması planlanan kapalı pazar yeri ve sanayi sitesi için öngörülen alanları yerinde inceleyen Vali Demirtaş, çarşı esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

Vali Demirtaş'a ilçe ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz