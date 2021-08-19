Mardin Valisi Demirtaş: Varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok
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Mardin Valisi Demirtaş: Varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok

Mardin Valisi Demirtaş: Varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, insidans haritasında, aşılamanın en düşük olduğu ikinci il olarak yer aldıklarını belirtti.

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, insidans haritasında, aşılamanın en düşük olduğu ikinci il olarak yer aldıklarını belirtti. Demirtaş, "Covid-19'un ölümcül etkilerine ve değişik varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok" dedi. 

Türkiye'de yüzde 49,56'lık oranla en az aşı yaptırılan ikinci il olan Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş, halkı aşı olmaya davet etti. Aşıyla ilgili bilimselliği vurgulayan Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın her hafta yayınladığı insidans haritasına göre, ilimiz koronavirüs vakasında alarm veren illerimizden biri oldu. İlimiz, yüzde 49,56 aşılama oranıyla en az aşı yapılan ikinci il konumunda bulunuyor. Maalesef ilimizde aşılamada arzuladığımız seviyede değiliz. Vaka sayısının düşmesi bakımından yakalanan başarının devam etmesi, mavi kategoriye yükselmek için düşük olan aşılama oranımızı en kısa sürede yükseltmemiz gerekiyor" dedi.Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun aşı olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Covid-19'un ölümcül etkilerine ve değişik varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Normal hayata kavuşmamızın ve sevdiklerimizle hiçbir kısıtlama olmadan bir araya gelebileceğimiz güzel günlere kavuşabilmenin yolu aşı olmaktan geçiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız, hastanelerimizde, aile hekimlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, mobil aşı noktalarında randevulu, randevusuz 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza Covid-19 aşısı yapılmaktadır. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için bir an önce aşı yaptırmanızdır. Mardinli hemşerilerimizin sağduyusuyla koronavirüs ile mücadeleden başarıyla çıkılacağına yürekten inanıyorum. Bekleyip risk almayalım. Vakit geçirmeden aşımızı olalım" dedi. 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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