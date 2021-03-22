Mardin Valisi Demirtaş'tan yaşlılara ziyaret
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Mardin Valisi Demirtaş'tan yaşlılara ziyaret

22.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:46
Mardin Valisi Demirtaş'tan yaşlılara ziyaret

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla bazı yaşlıları evinde ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla bazı yaşlıları evinde ziyaret etti.

Demirtaş, beraberinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy ile Hasbiye ve İzzettin Saidoğlu çiftini evlerinde ziyaret etti, onlarla görüştü.

Baş tacı olarak gördükleri yaşlıların sağlığını korumak için salgın sürecinde kendileriyle çok fazla bir araya gelmemenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Demirtaş, "Sosyal devlet olmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle yaşlılarımızın tüm taleplerini, sıkıntılarını gidererek hayatlarını kolaylaştırma konusunda gerek Valilik olarak gerekse de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gayreti gösteriyoruz. Yaşlılarımızın, engellilerimizin ve yardıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağız." dedi.

Saidoğlu çifti de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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