Mardin Valisi Demirtaş'tan ramazan denetimi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Vali Demirtaş, Işık Caddesinde iş yerlerini ziyaret etti, işletmecilere ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Ziyaret ettiği iş yerlerindeki esnafla da görüşen Demirtaş, salgının yayılmasını engellemek için maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ramazan ayıyla birlikte toplumsal hareketliliğin yoğunlaşacağına dikkati çeken Demirtaş, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede bu mübarek ramazan ayında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Salgının bulaş riskini göz önünde bulundurarak toplu iftar ve sahur gibi kalabalık ortamlardan vatandaşlarımızın kaçınmalarını istiyoruz. Ramazan ayının manevi duygusunu hep birlikte yaşamamanın burukluğunu yaşarken vatandaşlarımız hem kendi hem de sevdiklerinin sağlıklarını düşünerek alınan tedbirler kapsamında teravih namazlarını diğer akrabalarla bir araya gelmeden, kendi evlerinde kılmalılar. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermemeliler."

Denetimlerde Vali Demirtaş'a Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutan Vekili Uğur Kandemir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz