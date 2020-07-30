Mardin Valisi Demirtaş'tan Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, polis, jandarma, itfaiye ve şehit yakınlarını ziyaret ederek, bayramlaştı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, polis, jandarma, itfaiye ve şehit yakınlarını ziyaret ederek, bayramlaştı.

Demirtaş beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhitin İlker Emir ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Görevi başındaki Mehmetçiklerin bayramlarını kutlayan Demirtaş, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için gece gündüz demeden, her zorlu şartta fedakarca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına geçen Demirtaş, itfaiye personelinin bayramını kutladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine giden Demirtaş, polis memurlarıyla bayramlaştı.

Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailesini ziyaret eden Demirtaş, ardından şehit er Halit Toparlı ve şehit polis memuru Mehmet Tutakbala'nın ailelerini ziyaret etti, şehit çocuklarına oyuncak hediye etti.

Şehitlerin geride kalan ailelerinin milletin ve devletin en kutsal emaneti olduğunu ifade eden Demirtaş, "Devletimiz her zaman ülkemizin birlik, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen şehitlerimizin ailelerinin yanında." dedi.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA