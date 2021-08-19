Mardin Valisi Demirtaş'tan "aşı" çağrısı
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Mardin Valisi Demirtaş'tan "aşı" çağrısı

Mardin Valisi Demirtaş'tan 'aşı' çağrısı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Mardin'in yüzde 50.6 ile aşılama oranıyla en düşük iller arasında yer aldığını söyledi.

Aşılama çalışmalarının kentte arzuladıkları düzeyde olmadığını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un ölümcül etkilerine ve değişik varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Normal hayata kavuşmamızın ve sevdiklerimizle hiçbir kısıtlama olmadan bir araya gelebileceğimiz güzel günlere kavuşabilmenin yolu aşı olmaktan geçiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız hastanelerimizde, aile hekimlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, mobil aşı noktalarında randevulu, randevusuz 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ücretsiz Kovid-19 aşısı yapılmaktadır. Mardinli hemşerilerimizin sağduyusuyla Kovid-19 ile mücadeleden başarıyla çıkılacağına yürekten inanıyorum, vakit geçirmeden aşımızı olalım."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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