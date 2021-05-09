Mardin Valisi Demirtaş'tan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj
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Mardin Valisi Demirtaş'tan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj

Mardin Valisi Demirtaş'tan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında her yıl 10-16 Mayıs'ın engelli bireylerin sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm toplumun bu konuda duyarlılığının arttırılması bakımından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Engelliliğin, yalnızca engelli bireyleri veya ailelerini değil, toplumun bütün kesimini yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Teşhisten tedaviye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar geniş bir çerçevede ele alınması gereken önemli bir husus. Bu hususta bizlere düşen en önemli görev ise engelli kardeşlerimize birer birey olarak toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek. Ülkemizde son yıllarda engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale gelmesi, toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırıcı çevresel ve mekansal düzenlemelerin yapılması, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme imkanlarının sunulması için önemli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda Mardin Valiliği olarak, daima yanlarında olmaya büyük özen gösterdiğimiz engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlayacak tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, engelli vatandaşlarımızın 'Engelliler Haftası'nı gönülden kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine esenliklerle dolu bir hayat temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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