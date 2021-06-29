Mardin Valisi Demirtaş, "Şehr-i Gönül" konulu resim sergisinin açılışına katıldı
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Mardin Valisi Demirtaş, "Şehr-i Gönül" konulu resim sergisinin açılışına katıldı

Mardin Valisi Demirtaş, 'Şehr-i Gönül' konulu resim sergisinin açılışına katıldı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin yararına düzenlenen "Şehr-i Gönül" konulu resim sergisinin açılışına katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin yararına düzenlenen "Şehr-i Gönül" konulu resim sergisinin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Valilik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği ile Kadın Eğitim ve İstihdamını Artırma Derneğinin katkılarıyla "Muğla'dan Mardin'e, Mardin'den Trabzon'a Medeniyetler Buluşması" projesi kapsamında ressam Kübra Cinel'in "Şehr-i Gönül" konulu yağlı boya resmi sergisinin açılışı yapıldı.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen serginin açılışına, Vali Demirtaş, Vali Yardımcıları Birkan Tatlısöz ve Emre Öztürk, Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vali Demirtaş ve sergiyi gezerek ressam Cinel'den eserler hakkında bilgi aldı.

"Devlet olarak her zaman şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın yanındayız." diyen Demirtaş, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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