Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti
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Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti

09.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:28
Mardin Valisi Demirtaş, sağlık çalışanları ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mardin Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mardin Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Mardin Devlet Hastanesinde pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla çalışan ve büyük özverilerle görevini sürdüren sağlıkçılara moral ziyaretinde bulunan Vali Demirtaş, acil ve diğer servislerle ilgili incelemede bulundu.

Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla sohbet edip taleplerini dinleyen Demirtaş, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mardin'de alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının yürüttüğü özverili çalışmalarla ciddi anlamda vaka sayısının düştüğünü belirten Demirtaş, "Salgında bu başarının sağlanmasında hiç kuşkusuz ki sağlık müdüründen başhekimine, doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık kahramanlarımızın fedakarlıkları çok büyük. Kendi sağlıklarını riske atıp özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.

Vali Demirtaş, sağlık birimlerini tek tek gezerek görevi başındaki sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz'dan koronavirüs tedbirleri ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Demirtaş'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Başhekimi Uzman Dr. Alpay Tuncar ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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