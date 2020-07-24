Mardin Valisi Demirtaş, OSB'yi ziyaret etti Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Demirtaş, ziyareti sırasında ilde yapılan yatırımlar ve planlanan projeler ile ilgili yatırımcılardan bilgi aldı, sorun ve talepleri dinledi.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede yürütülen başarılı ekonomik politikalarla Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek olabilecek bir ülke olduğunu belirten Demirtaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ekonomik alanda yürütülen başarılı politikalarla ülkemiz salgından en az etkilenen ülkelerden biri oldu. İşverenlerimize sağlanan ekonomik kolaylıklarla pandemi süreci başarılı bir şekilde yürütülüyor." dedi.

Mardin'in un başta olmak üzere birçok ürün ihracatında önemli konuma sahip olduğuna işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Burada bölgenin ticaret kapısı olarak bilinen Habur Sınır Kapısında salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaşanan kısa süreli duraksamalara rağmen yatırımcılarımızın ihracatta devamlılığı sağlamak adına farklı çözümlerle üretimlerini sürdürdüler. Bizler de bu salgının zararlarını en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte üreten ve emek harcayan yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA