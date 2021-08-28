Mardin Valisi Demirtaş, okul inşaatlarını inceledi
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Mardin Valisi Demirtaş, okul inşaatlarını inceledi

Mardin Valisi Demirtaş, okul inşaatlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

İnşaatı bitme aşamasına gelen okullarda inceleme yapan Demirtaş, yapılan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Artuklu ilçe merkezinde inşaatı bitme aşamasında olan okulları inceleyen Demirtaş, ardından ilçeye bağlı kırsal Ortaköy, Akıncı ve Çalışlı mahallelerinde yapımları devam eden okul inşaatlarını denetledi.

Daha sonra Kızıltepe ilçesine geçerek buradaki okullarda incelemeler yapan Demirtaş, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarda sona gelinen okul inşaatlarındaki eksikliklerin en kısa sürede tamamlanarak eğitime yetiştirilmesi talimatını verdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, yeni açılacak çağdaş ve modern okullarla birlikte Mardin'in eğitim kalitesinin daha da artacağını söyledi.

Mardin'in eğitim alanında daha iyi bir konuma gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Demirtaş, şöyle dedi:

"Bir yandan Mardin'imizdeki mevcut okulları tüm kademelerde 6 Eylül'de başlayacak tam zamanlı yüz yüze eğitim için 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' kapsamında yeni döneme hazırlarken bir yandan da yeni okulları ilimize kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız yeni okullarla birlikte sınıflardaki öğrenci sayısını düşürerek çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde eğitim görüp ilimizin eğitim kalitesini artırmaktır."

İncelemelerde Demirtaş'a Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Oruç eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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