Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin'de incelemelerde bulundu
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Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin'de incelemelerde bulundu

07.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:44
Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin'de incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Nusaybin ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Nusaybin ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Beraberindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Nusaybin'e gelen Demirtaş, Hükümet Konağında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik tarafından karşılandı.

Kaymakamlık ziyaretinden sonra ilçe merkezini ziyaret eden Demirtaş ve beraberindekiler, kapalı semt pazar alanı ve belediyeye ait boru fabrikasında incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş daha sonra ilçede devam eden hizmetler hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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