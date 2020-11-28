Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin'de incelemelerde bulundu
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Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin'de incelemelerde bulundu

28.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:38
Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin'de incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile ilçeye gelen Demirtaş, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile yetkililer tarafından karşılandı.

Baraj Yolu Caddesi'nde incelemelerde bulunan Demirtaş, mahalle muhtarı, esnaf ve vatandaşlara yolun en kısa sürede asfaltlanacağı müjdesini verdi.

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Gırnavaz Tepesi, Dicle Mahallesi Aygün Sokak ve Zeynelabidin Mahallesi Divan Sokak'ta devam eden çalışmaları denetleyen Demirtaş, çalışmalar hakkında Temizkan'dan bilgi aldı.

Demirtaş, yeni yapılan asfalt yolların Nusaybin'e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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