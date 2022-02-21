Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, talepleri dinledi.

Vali Demirtaş, Valilik Dara toplantı salonunda Mardin Muhtarlar Federasyon Başkanı Mehmet Nas, Mardin Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay ve ilçelerden gelen mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Muhtarların taleplerini dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını dile getiren Demirtaş, bu yıl yapılması planlanan projelere değindi.

Demirtaş, 2022 yılının yatırım yılı olarak belirlediklerini dile getirerek, en büyük hedeflerinin kırsal mahallelerde asfaltsız yol bırakmamak olduğunu aktardı.

Yatırımlar kapsamında belirlenen yol yapım çalışmaları için gerekli yol haritasını oluşturduklarına işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı dinleyerek öncellikli hizmetleri gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında şehir genelinde 900 kilometre sathi, 100 kilometre ise sıcak asfalt olmak üzere en az 1000 kilometre yol yapmayı hedefliyoruz. 2022 yılındaki en büyük hedefimiz kırsal mahallelerimizde asfaltlanmayan yol bırakmamak. Bu rakamı ihtiyaca göre artırabiliriz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar belediyenin kaynağı hizmete gidiyor."