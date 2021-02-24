Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi
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Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

24.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:36
Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, ilçelerden gelen muhtarları Dara Toplantı Salonunda kabul etti.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Demirtaş, muhtarların yöneticiler ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri olduğunda muhtarlarımız üzerinden bizlere ulaşıyor. Muhtarlarımızı oldukça önemsiyoruz. Gelen her talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın genelde yol ve su sorunları oluyor. Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlerimiz ile Mardin'e geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda istişarelerde bulunduk. Yol ve su bizim birinci önceliğimiz. Allah nasip ederse 2021 yılı içerisinde gündemimize aldığımız bu iki madde konusunda çok ciddi ilerleme kat edeceğiz. Yol ve suyu sorun olmaktan çıkaracağız. Bu sene başta grup yollarımız olmak üzere tüm kırsal mahallelerimizde ihtiyaç olan asfaltı dökeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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