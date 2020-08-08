Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Dara Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Sunulan hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması konusunda muhtarların önemli bir paydaş olduğunu belirten Demirtaş, olanaklar çerçevesinde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Demirtaş, iletilen taleplerin değerlendirileceğini ve sorunlara imkanlar ölçüsünde çözüm üretileceğini ifade etti.

Kaynak: AA