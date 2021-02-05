Mardin Valisi Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kendisini ziyaret eden mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kendisini ziyaret eden mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Yeşilli Şirinevler Mahallesi Muhtarı Mehmet Tekin, Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Ziver Alihanoğlu, Gül Mahallesi Muhtarı Çağdaş Araz ve bazı mahalle sakinleri valilik makamında görüştükleri Vali Demirtaş'a sorun ve taleplerini iletti.

Demirtaş, Yeşilli ilçesinde yapılan ve planlanan çalışmaları anlatarak, 2021 yılının Mardin ve ilçeleri için hizmet yılı olacağını ifade etti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Yeşilli'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kontrolünde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi var. Bu proje tamamlandığında oradaki vatandaşlarımız daha güzel görüntüye, modern konutlara ve yeşil alanlara sahip olacak. Mardin Büyükşehir Belediyemiz talep edilen hem ilçenin su ve kanalizasyon ihtiyacını hem de alt ve üst yapı ihtiyaçlarını sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın bir zamanda ilçenin doğalgaz ihtiyacını da gidereceğiz. Yine ilçemizde Yeşil Vadi Projesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İlimiz ve tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarını el birliği ile gidereceğiz. 2021 yılı bizim için hizmet yılı olacak. İlkbaharda temelini atacağımız 2. Organize Sanayi Bölgemiz de hayata geçtiğinde işsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz