Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Valilik toplantı salonunda merkez, ilçe ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yöneticiler ve vatandaşlar arasında köprü görevi gören mahalle muhtarlarının önemli olduğunu kaydeden Demirtaş, "Vatandaşımız ve muhtarlarımız bizlerden genellikle yol ve su talebinde bulunuyor. Bizler de bu talepler karşısında hizmetlerimizi tüm ilçelerimize eşit şekilde dağıtıyoruz. Yol, su, kanalizasyon, alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza başladık. Bu yıl Allah nasip ederse 500 kilometreye yakın yol yapacağız" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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