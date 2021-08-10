Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi
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Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçe ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçe ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Vali Demirtaş ile bir araya gelen muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi.

Muhtarların dinleyen Demirtaş, sorunların çözümleri ile alakalı gerekli adımların atılacağını belirtti.

Mardin genelinde kış gelmeden yaklaşık bin kilometre yol yaparak bu soruna köklü bir çözüm bulma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan bizlere iletiyor. Bizler de vakit kaybetmeden, anında ilgili çalışma arkadaşlarımız ile bu taleplere karşılık veriyoruz. Muhtarlarımız ile birlikte iletişimimizi her geçen gün daha ileri bir seviyeye taşıyarak ürettiğimiz hizmetleri vatandaşımızın ayağına kadar götüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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