Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarlarını ağırladı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarının vatandaş ve yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü, muhtarların taleplerine olabildiğince cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

İlk etapta özellikle kırsal mahallelerde yol ve su ihtiyacı olduğunu gördüklerini kaydeden Demirtaş, vatandaşların yararına olan hizmetlerin öncelikleri olduğunu belirtti.

Demirtaş, "Vatandaşların memnuniyeti bizleri de memnun edecektir. Allah nasip ederse bu sene en az 600 kilometre yol yapacağız. Elimizden geldiğince tüm grup yollarımızı bitireceğiz. Her ilçemize en az bir pazar yeri yapacağız. Artuklu ilçemizde 90 dekar üzerine büyük bir millet bahçesi yapıyoruz. Yine ilçemiz merkezinde ihtiyaç duyduğumuz 500 araçlık bir kapalı otopark projesini hayata geçiriyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp vatandaşlarımızın memnuniyeti için gayret sarf edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz