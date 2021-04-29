Mardin Valisi Demirtaş, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Nusaybin İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tayfun Algan, Çatalözü Mahallesi Muhtarı Nevzat Akıncı, Midyat ilçesinin Bardakçı Mahallesi Muhtarı İsa Şahin ve Kızıltepe ilçesinin Yüksektepe Mahallesi Muhtarı Vedat Kandemir ile bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Demirtaş, hizmet noktasında muhtarlarla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Bu yılın hizmet yılı olacağını dile getiren Demirtaş, "Su, kanalizasyon ve yol yapım işlerine ağırlık verdik. Vatandaşlarımızın memnuniyetini göz önünde bulundurarak tüm enerjimizi sarf etmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarımız sahada incelemelerine devam ediyor. Kentimize fayda sağlayacak, vatandaşlarımızın yararına olacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz