Mardin Valisi Demirtaş, Kovid-19 aşısı oldu
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Mardin Valisi Demirtaş, Kovid-19 aşısı oldu

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Valisi Demirtaş, Kovid-19 aşısı oldu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Vali Demirtaş, Mardin Devlet Hastanesi bahçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesine ait çorba dağıtım aracında hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Daha sonra Demirtaş, Kovid-19 Aşı Uygulama Ünitesinde ikinci doz aşısını oldu.

Vali Demirtaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunarak, "Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yaş ve risk gruplarından ilimizde 50 binin üzerinde vatandaşımız aşılarını oldu. Sırası gelen tüm vatandaşlarımız aşılarını yaptırsın. Mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza ise bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. El birliği ile bu salgından kurtulacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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