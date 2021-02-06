Mardin Valisi Demirtaş, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 2021 yılını seferberlik yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın beklediği alt ve üst yapı çalışmalarını kademe kademe hayata geçireceğiz.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 2021 yılını seferberlik yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın beklediği alt ve üst yapı çalışmalarını kademe kademe hayata geçireceğiz." dedi.

Vali Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma, çevre düzenlemesi ve cephe iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Cumhuriyet Meydanındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf esnafı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar dileyen, sorun ve taleplerini dinleyen Demirtaş, ardından ilçe merkezinde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Kızıltepe ilçesine yakışır bir meydan yapılacağını söyleyen Demirtaş, şunları kaydetti:

"2021 yılı bizim için bir hizmet seferberlik yılı olacak. Vatandaşlarımızın beklediği alt ve üst yapı çalışmalarını kademe kademe hayata geçireceğiz. Ekiplerimiz planlanan projeler için ihale süreçlerini başlattı. Şehrimizin temel sorunlarını çözmenin yanı sıra şehrimizi daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak içinde projelerimizi başlatıyoruz. Meydanlar bir şehrin en önemli unsurlarından biridir. Bu doğrultuda Kızıltepe ilçemize de yakışır meydan oluşturacağız."

Demirtaş, daha sonra Artuklu ilçesinde yapılması planlanan seyir terası için öngörülen alanlarda, Çelbira arkeolojik sit alanı, tarihi İzzetpaşa Karakolunda incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş'a incelemelerinde Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cebrail Aslan ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar