Mardin Valisi Demirtaş kentte yapılan çalışmaları denetledi
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kent genelinde yapılan çalışmaları denetledi.
28.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:36
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kent genelinde yapılan çalışmaları denetledi.
Vali Demirtaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde toplantı yaparak, kentteki çalışmalarla ilgili İl Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy'dan bilgi aldı.
Buradan Göç İdaresi ve Karayolları İl Müdürlüğü'ne geçen Vali Demirtaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Demirtaş, Diyarbakır Otopark Projesi, Cumhuriyet Meydanı Otopark, 1. Cadde ve tarihi çarşıda yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.
Kaynak: AA