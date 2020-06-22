Mardin Valisi Demirtaş ilk toplantısını gerçekleştirdi
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş kentteki ilk toplantısını gerçekleştirdi.
22.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:54
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş kentteki ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Valilik toplantı salonunda Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, vali yardımcıları ve kaymakamlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Mahmut Demirtaş toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verdi. - MARDİN
Kaynak: İHA