Mardin Valisi Demirtaş, içme suyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
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Mardin Valisi Demirtaş, içme suyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Mardin Valisi Demirtaş, içme suyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde devam eden içme suyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde devam eden içme suyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) kent genelinde yürüttüğü içme suyu ve altyapı çalışmaları kapsamında Ömerli'nin Yeni Mahalle, Şafak ve Cumhuriyet mahallelerindeki içme suyu, kısmi yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Şafak Mahallesinde sürdürülen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ile inceleyen Demirtaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ömerli ilçesinde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunan Demirtaş, ilçe tarihinin en yoğun yatırım programının gerçekleştirildiğini belirtti.

Kurban Bayramından kısa bir süre sonra ilçede doğalgaz çalışmalarının da başlayacağını müjdeleyen Demirtaş, "31 kilometre içme suyu, 31 kilometre kanalizasyon ve yaklaşık 2 bin 600 metre kısmi yağmur suyu şebekesi yapıyoruz. Hükümet Konağı ve kapalı semt pazarı yapacağız. Ömerli ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın destekleriyle Kaymakamımız, belediye başkanımız ve halkımızla ele ele vererek inşallah bu yatırımları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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