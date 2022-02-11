Mardin Valisi Demirtaş'ı, sağlık çalışanları ziyaret etti

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 112 Günü dolaysıyla 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en kaliteli ve etkin acil hizmetlerin sunumu konusunda büyük bir özveriyle çalışan 112 çalışanlarının gününü kutladı.

Kentte asılsız çağrı oranın yüzde 85 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Demirtaş, asılsız çağrıların önüne geçmek için toplum olarak herkesin üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Mardin'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine 1 milyon 263 bin 519 çağrının yapıldığını belirten Vali Demirtaş, gerek emniyet gerekse de sağlık hizmetleri ile ilgili diğer konularda yapılan asılsız çağrıların telafisi mümkün olmayan mağduriyetler doğurabileceğini aktardı.

Demirtaş, Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi konusunda vatandaşların duyarlılık göstermelerini istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ümran Tanış da Vali Demirtaş'a kabullerinden dolayı teşekkür ederek, 2022 yılında planlanan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında bilgi verdi.