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Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi

Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Türkiye'de Demokrasi Olgusunun Gelişimi ve Gençlerin Rolü" programında gençlerle bir araya geldi.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, " Türkiye'de Demokrasi Olgusunun Gelişimi ve Gençlerin Rolü" programında gençlerle bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Merkezi, Mardin Diplomasi Akademisi Kariyer Söyleşileri kapsamında Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Demirtaş, gençlere yönelik aktivitelere değindi.

Bu aktivitelere 2022 yılında daha fazla yer vereceklerini ifade eden Demirtaş, yapılacak sınavlarda gençlere başarılar diledi.

Söyleşinin ardından YKS'de dereceye giren 10 öğrenciye kitap seti hediye eden Demirtaş daha sonra gençlik merkezinde gençlerle sohbet etti.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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