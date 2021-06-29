Mardin Valisi Demirtaş, esnaf ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin Valisi Demirtaş, esnaf ile bir araya geldi

Mardin Valisi Demirtaş, esnaf ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları başkanları ve tekstilci esnafıyla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları başkanları ve tekstilci esnafıyla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen görüşmeye Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ve tekstilci esnafı katıldı.

Görüşmede Nusaybin ilçesinde gerçekleşen yatırımlara değinen Vali Demirtaş, huzur ve sükunetin sağlandığı ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirmek için Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere ciddi bir yatırım atağı hazırlığının olduğunu söyledi.

Nusaybin'in tekstil sektöründe son zamanlarda yatırımcıların gözde noktalarından biri olmaya başladığını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Devletimizin bölgemize sağladığı pozitif teşviklerle birlikte gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcıların şehrimizde ciddi girişimleri bulunuyor. Nusaybin bizim için önemli bir ilçedir. İlçemizde çeşitli projeleri hayata geçirirken bazı projelerimizin planlanmasında sona geldik. Organize Sanayi Bölgesi kazandırmaya yönelik girişimlerimiz sürüyor. Tarihi kapalı çarşıdaki restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor. Millet Bahçesi yanı sıra ilçemizin ihtiyacına cevap verecek modern bir otogar da inşa etmeyi planlıyoruz. Trafiği rahatlatmak adına da yol yapım çalışmalarımız olacaktır."

Eğitim ve sağlık alanında planlanan yatırımlarda çalışmaların kısa süre içerisinde başlanacağını anımsatan Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği Nusaybin Meslek Yüksekokulu ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin temellerini atmak için hazırlıklarımız başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin Valisi Demirtaş, esnaf ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:28:22. #1.14#

title