Mardin Valisi Demirtaş, esnaf ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları başkanları ve tekstilci esnafıyla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları başkanları ve tekstilci esnafıyla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen görüşmeye Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ve tekstilci esnafı katıldı.

Görüşmede Nusaybin ilçesinde gerçekleşen yatırımlara değinen Vali Demirtaş, huzur ve sükunetin sağlandığı ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirmek için Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere ciddi bir yatırım atağı hazırlığının olduğunu söyledi.

Nusaybin'in tekstil sektöründe son zamanlarda yatırımcıların gözde noktalarından biri olmaya başladığını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Devletimizin bölgemize sağladığı pozitif teşviklerle birlikte gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcıların şehrimizde ciddi girişimleri bulunuyor. Nusaybin bizim için önemli bir ilçedir. İlçemizde çeşitli projeleri hayata geçirirken bazı projelerimizin planlanmasında sona geldik. Organize Sanayi Bölgesi kazandırmaya yönelik girişimlerimiz sürüyor. Tarihi kapalı çarşıdaki restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor. Millet Bahçesi yanı sıra ilçemizin ihtiyacına cevap verecek modern bir otogar da inşa etmeyi planlıyoruz. Trafiği rahatlatmak adına da yol yapım çalışmalarımız olacaktır."

Eğitim ve sağlık alanında planlanan yatırımlarda çalışmaların kısa süre içerisinde başlanacağını anımsatan Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği Nusaybin Meslek Yüksekokulu ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin temellerini atmak için hazırlıklarımız başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz