Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Savur ilçelerini ziyaret etti - Haberler

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Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Savur ilçelerini ziyaret etti

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Savur ilçelerini ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ve Savur ilçelerinde incelemelerde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ve Savur ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Derik Kaymakamı Evren Çakır'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Süt Sağım Makinesi ile Temiz ve Hijyenik Süt Üretimi Projesi kapsamında süt üreticilerine sağım makinesi dağıtımı törenine katılan Demirtaş, esnafı ziyaret etti, İlçe Stadyumunda Derik Futbol Akademisi, Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ile Derik Spor oyuncularına spor malzemesi ve bisiklet desteğinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 155 çöp konteynerinin dağıtım törenine de katılan Demirtaş, ilçede yapılacak olan Derik Devlet Hastanesi alanını inceledi.

Savur ilçesinde de Kayatepe Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Demirtaş, Kaymakam Muhammed Kaya'dan ilçede tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Hisarcık, Mardin, Savur, Derik, Güncel, Haberler

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