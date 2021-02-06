Mardin Valisi Demirtaş, Derik'i zeytin vadisi yapmayı hedeflediklerini söyledi
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Mardin Valisi Demirtaş, Derik'i zeytin vadisi yapmayı hedeflediklerini söyledi

06.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:56
Mardin Valisi Demirtaş, Derik'i zeytin vadisi yapmayı hedeflediklerini söyledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ödüllü Derik zeytini üretimi artırılarak hedeflerinin Derik'i bir zeytin vadisine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ödüllü Derik zeytini üretimi artırılarak hedeflerinin Derik'i bir zeytin vadisine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Demirtaş başkanlığında Derik zeytin çeşidinde üretimi artırmak ve zeytin bahçelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Derik ilçesinin sembolü ve geçim kaynağı olan zeytinin üretimini artırmak için Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerini sürdürdüklerini belirten Demirtaş, zeytin fidesi üretimi yaparak, dağıtmayı planlandıklarını kaydetti.

İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalarda ödüller almanın Derik zeytini için büyük bir tanıtım olduğuna işaret eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Derik zeytininde verimlilikte en iyiye ulaşmak için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinin üretimine ve üreticilerimizin bahçelerini geliştirmesine katkı sunabilmek için zeytin fideleri üretimi gerçekleştirerek dağıtmayı planlıyoruz. Amacımız Derik ilçemizi bir zeytin vadisine dönüştürmektir."

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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