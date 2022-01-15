Mardin Valisi Demirtaş: "Çiftçilerimize 760 bin fidanı ulaştırdık"

MARDİN (İHA) - Mardin'de Ziraat Odası Başkanları, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ederek, çiftçilere sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdülhalim Gümüş, Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Derik Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli ve Artuklu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Tacettin Hazar, Vali Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyarette oda başkanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 'Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çiftçilere dağıtılan fidanlar dolasıyla Demirtaş'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Tarımsal alanda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle proje kapsamında 10 ilçemizdeki çiftçilerimize 580 bini bıttım, 75 bini zeytin ve 105 bini badem olmak üzere şu ana kadar 760 bin fidanı ulaştırdık. Çiftçilerimizin yoğun talebi üzerine 3. etap başvurularını da almaya başladık. 3. etapta da 450 bin fidanın dağıtımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek taleplere göre bu rakamı daha da artırabiliriz, yeter ki üretim olsun. Zeytin fidanlarını sadece Derik ilçemizdeki çiftçilerimize dağıtıyoruz. Amacımız zeytin diyarı olan Derik'i zeytin alanında daha da cazibeli hale getirmek. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarımızla her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız. Üreticilerimizle el birliğiyle üretecek, Mardin'imiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Vali Demirtaş, üreticilere yönelik yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de oda başkanları ile görüştü. - MARDİN

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