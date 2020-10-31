Mardin Valisi Demirtaş, çalışmaları yerinde inceledi
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Mardin Valisi Demirtaş, çalışmaları yerinde inceledi

31.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:29
Mardin Valisi Demirtaş, çalışmaları yerinde inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentte yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentte yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Diyarbakır Kapı Otopark Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyen Demirtaş, çalışmanın hızlandırılıp bir an önce otoparkın hizmete açılmasını istedi.

Sanat sokağını ziyaret ederek burada yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma projesi hakkında bilgi alan Demirtaş, Cumhuriyet Meydanı Yayalaştırma ve Otopark Projesi ve tarihi çarşılarda yürütülen restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Demirtaş daha sonra AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile Kızıltepe ilçesinde 10. Cadde, Cumhuriyet Mahallesi ve Mimar Sinan Yolu'nda devam eden asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Vali Demirtaş, çalışmaları yerinde izleyerek bir yandan yetkililerden bilgi aldıklarını bir yandan da vatandaşların önerilerini dinlediklerini söyledi.

Mardin'in daha güzel bir görüntüye kavuşması için sokak sağlıklaştırma projemizi hayata geçirdiklerini kaydeden Demirtaş, "Tarihi çarşılarımızı restore ederek ayağa kaldırıyoruz. 10'a yakın çarşımızda restorasyon çalışmalarımız sürüyor, 426 dükkanımız bu sayede daha güzel bir görüntüye kavuştu. Tüm ilçelerimizde yollarımızı asfaltlıyoruz, kırsal kesimlerde de yama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kış gelmeden tüm yollarımızı bitirmiş olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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