Mardin Valisi Demirtaş, Beşdeğirmen Köyü şelalelerinde incelemelerde bulundu
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Mardin Valisi Demirtaş, Beşdeğirmen Köyü şelalelerinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Valisi Demirtaş, Beşdeğirmen Köyü şelalelerinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "dağlar arasında gizlenmiş elmas" olarak nitelendirilen Beşdeğirmen Köyü şelalelerinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "dağlar arasında gizlenmiş elmas" olarak nitelendirilen Beşdeğirmen Köyü şelalelerinde incelemelerde bulundu.

Şelalelere gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla da görüşen Demirtaş, yaptığı açıklamada, Mardin'in her bir noktasının eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

"Bugün tam bir doğa harikası olan Beşdeğirmen köyümüzdeki şelaleleri görmek için geldik. Hakikaten muazzam bir yer. Ben ve ekip arkadaşlarım bu doğal güzelliğe hayran kaldık." diyen Demirtaş, son yıllarda sağlanan huzur ortamı ile bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri bir bir ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Demirtaş, "Bu muhteşem alanı canlandırmak ve turizme kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Demirtaş'a ziyaretinde Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Abdulbaki Turğut da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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