Mardin Valisi Demirtaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin Valisi Demirtaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

04.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:35
Mardin Valisi Demirtaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent A.Ş. toplantı salonunda 2021 yılının plan ve programlarının konuşulduğu toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Yeşilli, Ömerli, Dargeçit, Savur ve Mazıdağı Belediye Başkanları ile ilgili yöneticiler katıldı.

Vali Demirtaş, toplantıda, belediye başkanlarının ilçelerindeki sorunları dinleyerek, vatandaşa hizmet yolunda yanlarında olacaklarını belirtti.

Tüm hizmetleri 10 ilçemize yayacaklarını kaydeden Demirtaş, göreve başladıkları günden bu yana öncelikli sorunları belirleyerek çözümleri konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ellerindeki kaynakları verimli kullanmak üzere programlara başladıklarını ifade eden Demirtaş, bu tür toplantıları sıklaştırarak istişarede bulunacaklarını bildirdi.

Elbirliğiyle üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorunun olmadığını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bir yandan kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilimizdeki yolları asfaltlıyoruz bir yandan da içme suyu ihtiyacımızı karşılamak amacıyla rezervlerimiz üzerinde çalışıyoruz. Artuklu ilçemizin su ihtiyacını karşılamak üzere ilk sondaj çalışmamızı yapmıştık. Şimdi belirlenen noktalarda sondaj çalışmalarını arttırmayı hedefliyoruz. Kızıltepe ilçemizde çevre yolunu tamamlayıp bu projemizi oradaki vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Bu vesileyle tarihi İpekyolu ve Kızıltepe ilçesinin trafik yoğunluğu azalmış olacaktır. Öte yandan ağaç dikme seferberliği başlatarak Mardinimizin daha yeşil bir görüntüye kavuşması için çalışıyoruz. Birkaç ilçemizde millet bahçeleri yapmayı hedefliyoruz. Kurumlarımızın hepsini vatandaşımızın ayağına hizmet götürür hale getireceğiz. Ülkemizin beslendiği ve çocuklarımıza emanet edeceğimiz tarım arazilerimizin de verimliliğini yükseltmek için çalışmalara başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

İlgili Haberler

Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi
Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi
Başkan Alper Taban öğretmenlerle bir araya geldi
Başkan Alper Taban öğretmenlerle bir araya geldi
Başkan Kuş sahadaki öğretmenlerle bir araya geldi
Başkan Kuş sahadaki öğretmenlerle bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Ali Babacan Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Samatta Fatih Terim Nacer Chadli Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin Valisi Demirtaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:38:20. #1.14#
title