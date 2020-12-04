Mardin Valisi Demirtaş, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent A.Ş. toplantı salonunda 2021 yılının plan ve programlarının konuşulduğu toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Yeşilli, Ömerli, Dargeçit, Savur ve Mazıdağı Belediye Başkanları ile ilgili yöneticiler katıldı.

Vali Demirtaş, toplantıda, belediye başkanlarının ilçelerindeki sorunları dinleyerek, vatandaşa hizmet yolunda yanlarında olacaklarını belirtti.

Tüm hizmetleri 10 ilçemize yayacaklarını kaydeden Demirtaş, göreve başladıkları günden bu yana öncelikli sorunları belirleyerek çözümleri konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ellerindeki kaynakları verimli kullanmak üzere programlara başladıklarını ifade eden Demirtaş, bu tür toplantıları sıklaştırarak istişarede bulunacaklarını bildirdi.

Elbirliğiyle üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorunun olmadığını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bir yandan kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilimizdeki yolları asfaltlıyoruz bir yandan da içme suyu ihtiyacımızı karşılamak amacıyla rezervlerimiz üzerinde çalışıyoruz. Artuklu ilçemizin su ihtiyacını karşılamak üzere ilk sondaj çalışmamızı yapmıştık. Şimdi belirlenen noktalarda sondaj çalışmalarını arttırmayı hedefliyoruz. Kızıltepe ilçemizde çevre yolunu tamamlayıp bu projemizi oradaki vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Bu vesileyle tarihi İpekyolu ve Kızıltepe ilçesinin trafik yoğunluğu azalmış olacaktır. Öte yandan ağaç dikme seferberliği başlatarak Mardinimizin daha yeşil bir görüntüye kavuşması için çalışıyoruz. Birkaç ilçemizde millet bahçeleri yapmayı hedefliyoruz. Kurumlarımızın hepsini vatandaşımızın ayağına hizmet götürür hale getireceğiz. Ülkemizin beslendiği ve çocuklarımıza emanet edeceğimiz tarım arazilerimizin de verimliliğini yükseltmek için çalışmalara başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz