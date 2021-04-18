Mardin Valisi Demirtaş Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde yürütülen çalışmaları inceledi
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Mardin Valisi Demirtaş Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde yürütülen çalışmaları inceledi

Mardin Valisi Demirtaş Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde yürütülen çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İlçelerin sorunlarının tespiti, yapılan yatırımların incelenmesi, eksikler ve diğer yapılması gereken hizmetleri yerinde görmek için hafta sonu mesaisini ilçe ziyaretlerine ayıran Vali Demirtaş, Artuklu ve Nusaybin ilçelerine gitti.

Vali Demirtaş ilk olarak Artuklu ilçesine geçerek, Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıklarınca yürütülen Artuklu-Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağındaki yeşillendirme ve toprak kayması nedeniyle kullanılamayan dikey bahçeden sökülen malzemeler kullanılarak estetik bir görünüme kavuşturulan Polis Evi önünde bulunan istinat duvarında inceleme yaptı.

Kırsal mahallelerde ulaşımda konforu sağlamak hedefiyle başlatılan yol çalışmalarının sürdürüldüğü Göllü Mahallesi yolunda inceleme yapan Demirtaş, daha sonra Nusaybin'e geçti.

Demirtaş, Nusaybin Kapalı Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında başlanan 2. etap sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş'a incelemelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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