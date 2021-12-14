Vali Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Vali Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demirtaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde "Keyfim yerinde" ve yaşam kategorisinde " İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafları seçen Demirtaş, AA'nın çok güzel işler yaptığını belirtti.

AA çalışanlarına başarılar dileyen Demirtaş, fotoğrafları çok beğendiğini kaydetti.

Demirtaş, "Tercih etmekte biraz zorlandım çünkü bütün fotoğraflar güzel. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Vali Demirtaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vali Demirtaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vali Demirtaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vali Demirtaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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