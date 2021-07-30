Mardin Valisi Demirtaş AA Mardin bürosunu ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı (AA) Mardin bürosunu ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı (AA) Mardin bürosunu ziyaret etti.

Vali Demirtaş, ziyaretinde Anadolu Ajansı'nın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

AA'nın Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Demirtaş, AA'nın kamuoyunun aydınlatılması ve halkın bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Demirtaş, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar