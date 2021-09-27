Mardin Valisi Demirtaş, "27 Eylül Dünya Turizm Günü" Nedeniyle Bir Mesaj Yayımladı

MARDİN (Habermetre) - Mardin Valisi Demirtaş, "27 Eylül Dünya Turizm Günü" Nedeniyle Bir Mesaj YayımladıDünyada turizm bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, turizmin çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel öneminin vurgulanması amacıyla Dünya Turizm Örgütü'nün önerisiyle 27 Eylül günü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Günü olarak belirlenmiştir. Şehir ve ülke ekonomilerine canlılık kazandırılmasında önemli bir etken olan turizm, bir kültür şehri olan Mardin'imize ve her şehri ayrı bir özellikte olan Türkiye'mize çok yönlü katkılar sağlamaktadır. Ekonomik kazanımlarının yanı sıra turizm, farklı dilleri, inançları ve kültürleri birleştirmekte, toplumlar arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin artarak zenginleşmesini sağlamakta, ülkeleri ve toplumları birbirine yakınlaştırarak insanların buluşmasına yardımcı olmaktadır aynı zamanda. Bu duygu ve düşüncelerle, önemli bir turizm şehri olan Kadim Şehrimiz Mardin'de ve her bölgesi ayrı bir turizm alanına ev sahipliği yapan güzel ülkemizde turizme emek veren ve gönül veren turizm sektörümüzün 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutluyorum.

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