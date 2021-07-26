MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşı programında en düşük iller arasında yer alan Mardin'de aşılama için çağrıda bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Vatandaşlarımızın evlerine gidip aşı yapma imkanımız bile var. Yeter ki bizi arasınlar" dedi.

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşı programında en düşük iller arasında yer alan Mardin'de aşılama için çağrıda bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Vatandaşlarımızın evlerine gidip aşı yapma imkanımız bile var. Yeter ki bizi arasınlar" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı verilerine göre yüzde 37,5 oranla Türkiye'de en az aşı uygulanan 3'üncü il olan Mardin'de, aşının yaygınlaştırılması amacıyla çalışma sürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında vatandaşları aşı olmaya davet etti. Kentin birçok noktasında aşı uygulamasının yapıldığını hatırlatan Vali Demirtaş, vatandaşlar talep ettikçe evlerine bile gidileceğini söyledi. Vali Demirtaş, "Mardin'de hem hastanelerimizde hem aile sağlığı merkezlerimizde, hem alışveriş merkezlerimizde ve hem de Cumhuriyet Meydanı'nda aşılama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm vatandaşlarımızın aşı olmaları için gelip bize baş vurmaları veya bize haber verip bizim sağlık ekiplerimiz çok rahat bir şekilde gidip kendi evlerinde aşı yapabilme imkanımız var. Aşılama çalışmalarımız iyi gidiyor. Vaka sayılarımız da stabil bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu aşılamaları bitirmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gelip bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM
MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM
MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM
MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM
MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybettiEnkaz altından çıkarılan Meryem'in evlilik yüzüğü fotoğrafı yürekleri...
Son dakika haberleri: Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybettiEnkaz altından çıkarılan Meryem'in evlilik yüzüğü fotoğrafı yürekleri...
ŞANLIURFA - Gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
ŞANLIURFA - Gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Son Dakika | Bakan Selçuk: 'Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde'
Son Dakika | Bakan Selçuk: "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MARDİN VALİSİ: BİZİ ARASINLAR GİDİP EVLERİNDE AŞI YAPALIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:38:13. #1.14#

title