Mardin Valiliğinden 'Saat kulesi' açıklaması

Mardin Valiliği, Kızıltepe köprülü kavşağında yer alan üç boyutlu logonun, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda kaldırılarak yerine şehrin tarihi dokusuna uygun 'Saat kulesi' çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Mardin Valiliği, Kızıltepe köprülü kavşağında yer alan üç boyutlu logonun, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda kaldırılarak yerine şehrin tarihi dokusuna uygun 'Saat kulesi' çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Mardin Valiliği, vatandaşların talebi doğrultusunda kaldırılan üç boyutlu logoya ilişkin açıklama yaptı. Çalışmaların 'belediye-vatandaş' işbirliğinde şehrin tarihi ve kültürel değerlerine uygun bir şekilde devam edeceği kaydedildi. Türkmen Caddesi refüj alanında bulunan aydınlatma direklerinin hurdalığa atıldığı iddialarının da asılsız olduğu, metal panoların tekrar yerlerine konulmak üzere elektrik şirketi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sökülerek Büyükşehir Belediyesine ait depoya nakli gerçekleştirildiği ifade edildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Bu nakil sürecinde bahse konu olan görüntünün oluşmasına neden olan sorumlular hakkında da gerekli soruşturma başlatıldığına dair daha önce yapılan açıklama ile kamuoyu aydınlatılmıştı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmanın akabinde tespit edilen sorumlular hakkında hukuki ve idari işlemler uygulanmıştır. Ayrıca şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimizle sürekli diyalog içerisinde olunduğunu, kendilerini yalnız hissetmemeleri için gerekli hassasiyetin gösterildiğini ve bu durumun istisnasız bir şekilde devam edeceğini bilinmesini isteriz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı