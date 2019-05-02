Mardin Valiliğinden Hdp'li Belediyelerin Kayyum Açıklamalarına Tepki

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada HDP'li belediyelerin kayyumların hizmet ve harcamalarının yanıltıcı ve iftira boyutuna ulaşan söylemlerle dillendirildiği belirtildi.

Yanıltıcı ve iftira boyutuna ulaşan söylemler ve haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne destek vermek, yardım ve yataklık etmek, belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak, hatta emniyet ve jandarma binalarının bombalanarak şehit verilmesine belediye araç ve imkanlarını kullanarak sebep olmaktan, çalıştırdıkları emirlerindeki işçi ve personelin ücretlerinden ve fazla mesailerinden kesinti yaparak fayda sağlamak ve terör örgütüne para aktarmak iddiaları ile haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınan büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları yerine görevlendirilen kayyum döneminde yapılan hizmetler ve harcamalara ilişkin kamuoyunda yanıltıcı ve hatta iftira boyutuna ulaşan söylem ve haberler üzerine bu konuya ilişkin bir açıklama getirmenin uygun olacağı düşünüldüğü belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Hakkında yapılmakta olan iddialara ilişkin terör suçları kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeni ile Anayasanın 127. maddesinin 4. fıkrası ile 5393 sayılı belediye Kanunun 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine, Mardin Valisi görevlendirilmiş ve 17 Kasım 2016 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığı görevine vekaleten başlamıştır. Ancak 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçiminden sonra göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, aynı söylemde bulunan siyasilerin ve terör örgütünün, hakkında 10'dan fazla soruşturma ve verilen bazı kararlar olan ve daha henüz bu konuda kendisini temize çıkaramamış bir büyükşehir belediye başkanı olarak, teröre verdiği desteği, alt yapıya varana kadar Mardin'e yapmış olduğu tahribatları, hatta toplamadığı çöpleri bile düzeltmek, kapanmış oteller, kapanan şirketler, işletmeler, dükkanlar ve 1900'lü yılları andıran sıkıntılı bir hale getirilmiş Mardin'i bu sıkıntılarını gidermek için, mecburiyetten görevlendirilen kayyum dönemindeki çalışmaları yok saymak, inkar etmek, iftira atmak ve itibarsızlaştırma çalışmasının doğru olmadığını bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesinin 17 Kasım 2016 - 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki kayyum döneminde, sadece 2,5 yılda sosyal devlet anlayışıyla yapmış olduğu 36 sosyal projenin bazılarını sıralamak istiyoruz. Mardinli hemşerilerimizin hemen 'yanıbaşınızdayız' deyip doğumlarından ölümlerine kadar yanlarında olmayı hedefleyerek ve 'sizin için çalışıyoruz' sloganı ile yapılan çalışmalar şunlardır. Yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek paketleri, hayırlı teskereler, mutlu evlilikler, hac uğurlamaları, yaşlı ziyaretleri ve taziye ziyaretleri. 35 bin 135 aileye gıda yardımı, 12 bin 469 aileye kıyafet yardımı, ramazan ayları toplu iftarlar, 450 bin ücretsiz çorba, limonata, aşure ikramı. Binlerce çocuğumuzun faydalandığı mahalleme havuz geldi, mahalleme buz pisti geldi projeleri. Büyükşehir belediyesinin himayesinde ilimize binlerce turist çeken festivaller. Uluslararası sempozyumlar, etkinlikler, foto maratonlar, şenlikler düzenlenmesi ile birlikte yıllarca terörden zarar gören vatandaşımızın birlik ve beraberliğini arttıran moralini yükselten faaliyetler. Metropol şehirlerde görmeye alışık olduğumuz kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde birçok önemli sanatçı ve yazarın katılımı ile konserler, paneller, söyleşi ve konferanslar. Spora verilen destek ile ilk kez Mardin'de ulusal ve uluslararası basının takip ettiği Türkiye'nin 8 ünlü takımının katıldığı Kadınlar Basketbol Ligi Türkiye kupası müsabakaları. Mardin'i çeşitli liglerde temsil eden erkek ve kadın futbol, hentbol, voleybol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi birçok branşta takımlara verilen destek. Daha burada detaylarını sayamadığımız evde bakım hizmetleri, engellilere yönelik projeler, dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetler gibi değeri para ile ölçülemeyecek gönüllere dokunan birçok faaliyet ve çalışmalar yapılmıştır. Bunlarla birlikte şehrimizin bir büyükşehir konsepti ile ve büyükşehir belediyesini kurumsallaştırarak Mardin'in çehresini değiştiren; binlerce metrekarelik çimlendirme, peyzaj ve binlerce ağaç dikimi çalışmaları. Türkmen deresi ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları. Artuklu'da, Midyat'ta, Yeşilli'de, Nusaybin'de ve Kızıltepe'de park bahçe bulvar ve orta refüj peyzaj çalışmaları. Havalimanı Protokol yolu yapımı. 100 bin adet canlı bitkiden oluşan dikey bahçe. Kamor Millet Bahçesinin Mardin'e yakışır şekilde yapılması. Karayolları ile birlikte yapılan Kızıltepe Kavşağı battı çıktı projesi. Su arıtma ve katı atık tesisleri. 200 adet taziye evi. Kırsal mahallelere 250 adet çocuk parkı. Yeni itfaiye binasının yapılması ve 13 adet modern ve tam donanımlı itfaiye aracı alımı. 600 hayvan kapasiteli barınak ve tam teşekküllü hayvan hastanesi. Sanat Akademisi binası. Konservatuar kurulması. Bölgenin en büyük Gençlik Merkezi ve buradaki 300'ün üzerindeki gencin yurt dışına gönderilmesi. Bilgi evi. Öğrenci giysi yıkama merkezi. Robotik kodlama eğitim merkezi. Çocuk aktivite merkezi. Meslek edindirme kursları. Kadın spor salonu. Amber Sayra Projesi ile kadın istihdamı. Turizm bilgilendirme ofisi. Down kafe. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı hizmet binası. Kültür kafe. Kültür Meydanı yapımı. Tarihi çarşı ve sokak restorasyonları. Ek hizmet binaları. Kızıltepe ilçesi merkez mahalle muhtarları için muhtar çalışma ofisleri. İnternetli, kitaplıklı ve klimalı otobüs durakları. Mardin Toplu Ulaşım Sistemi (MARTUS) ve 450 araç yenilenmesi. Kırsal mahallelere durak çalışmaları. Tüm şehir genelinde başarılı ilaçlama çalışmaları. 872 bin metre kare parke yol. 464 kilometre Bitümlü Sıcak Asfalt, ayrıca tüm bunlarla birlikte terörden ve diğer sebeplerden bozulmuş olan Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli ve Artuklu şehir içi yollarında karayolları ile görüşülerek 964 kilometre sıcak asfalt yaptırılmıştır yani bin 428 kilometre sıcak asfalt yapılmıştır. 780 kilometre sathi kaplama. 772 kilometre stabilize yol. Bin 100 kilometre yol bakım onarım çalışması gibi Mardin'de daha önce yapılmayan çalışmalar bitirilmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" denildi.

"Ahmet Türk kamuoyunu yanıltıyor"

Valilik tarafından yapılan açıklamada Ahmet Türk'ün devraldığı borç hakkında da kamuoyunu yanılttığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca Ahmet Türk, konuşmalarında ve basına yaptığı açıklamalarda 63 milyon borç bıraktığını söylerken, devir aldığında da 1.2 milyar TL borçla aldığını söylemektedir. Yine kamuoyunu yanıltıcı şekilde rakamları çarpıtarak açıklamalar yapmaktadır. Bu yapılan açıklamalar doğru değil ve rakamlar çarpıtılmaktadır. Çünkü kendi döneminde kayyuma kalan 485.524.594,24 TL borcundan, kendi bıraktığı elektrik borçlarından, bağlayıcı ve borç yükünü arttıran faiz ve anlaşmalardan bahsetmemektedir. Gerçek şudur; yukarıda vermiş olduğumuz 485.524.594,24 TL borçla devralınan Mardin Büyükşehir Belediyesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da alınan destekler ile birlikte Mardin'de 17 Kasım 2016-31 Mart 2019 tarihleri arasında 1.4 milyar lira yatırım yapmıştır ve 252 milyon TL borç ödenmiştir. 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU'nun toplam borcu 887 milyon TL'dir. Bu borcun 2019 yılı içerisinde ödenmesi gereken kısmı 142 milyon TL'dir. Kamuoyu bilmelidir ki bu borçların hepsi Ahmet Türk'ün döneminde yapılan tahribatlardan kaynaklı borçlardır.

Ayrıca döneminde bıraktığını söylediği 80 milyonu çarpıtarak söylemektedir. Kendisi ve kendisine yakın çevreler ve kamuoyu biliyor ki bu parayı, yandaşlarını zengin etmek için ihtiyaç olmamasına rağmen yapmayı düşündüğü ve kayyum döneminde iptal edilen hizmet binasını yapmak için ayırmıştır. Görevden alınmamış olsaydı bu para şehrin ihtiyacı olmayan ve projesi son derece kötü olan hizmet binası için kullanılacaktı. Ne bir alt yapı, ne bir yol, ne bir park, ne bir taziye evi gibi hizmetleri aklının ucundan bile geçirmemiştir. Ayrıca Ahmet Türk yine konuşmalarında özel kalem harcamalarının arttığından bahsetmektedir. Ahmet Türk, görevde bulunduğu süre zarfında hangi devlet büyüğümüzü Mardin'de ağırlamıştır. Mardin'e katkı ve hizmet sağlayacak, hangi heyetleri ve görevlileri Mardin'de kabul etmiştir. Ahmet Türk'ün görev yaptığı süre boyunca oteller, iş yerleri, dükkanlar kapanmaktaydı. Kayyum döneminde hem devlet büyükleri hem de Mardinimizin gelişmesi, huzurun sağlanması ve yapılan çalışmalara katkı sağlayacak çok sayıda heyet ilimizde ağırlandı. Kendi döneminde 3 milyon TL ye yakın harcama yaptığını söyleyen, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devlet protokolünü hiç ağırlamamış, sadece soruşturmalarından da kamuoyunun bildiği şehre zararlı olan ve teröre müzahir kişileri ağırlamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ahmet Türk'e şu soruyu sormak gerekir. Kendi döneminde tören temsilden kimleri ağırladığını, bu parayı kimlerin temsilinde ve ağırlanmasında harcadığını Mardin kamuoyuna neden açıklamamaktadır? Ayrıca sadece kayyum döneminin gizli ve saklı olmayan, herkesin ulaşabileceği, Kamu İhale Kurumunun web sitesinden de görülebileceği devletin dosyalarında ve arşivlerinde bulunan kanunlara ve mevzuata uygun harcama, çalışma ve ihaleleri açıklarken kendi dönemine ait neler yapıldığını, kimlere ihale verildiğini, kimlerin bunlardan soruşturma geçirdiğini ve zimmet çıkarıldığını, nerelere harcama yapıldığını neden açıklamamaktadır?" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA