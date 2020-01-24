Mardin Valiliğinden deprem açıklaması
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Mardin Valiliğinden deprem açıklaması

Mardin Valiliği, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin Mardin'de şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıkladı.

24.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:07
Mardin Valiliğinden deprem açıklaması

Valiliği, merkez üssü olan depremin Mardin'de şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz, Elazığ Sivrice merkezli deprem, Mardin İlimizin ilçelerinde şiddetli olarak hissedilmiştir. Valiliğimize ve GAMER'e şu ana kadar ilimizden intikal eden bir olumsuzluk yoktur. Bütün birimlerimizde personellerimiz görevlerinin başındadır. Geçmiş olsun" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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