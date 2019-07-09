Mardin Valiliğinden Ahmet Türk açıklaması

Mardin Valiliği, HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün basın açıklamasında kayyum dönemi ve su kesintilerine ilişkin yaptığı konuşmaya ilişkin kamuoyuna yanıltıcı bilgi verildiği gerekçesi ile açıklama yaptı. Mardin Valiliği, Ahmet Türk'ün yapmış olduğu basın açıklaması ve buna yönelik çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamalar, kayyum döneminde yapılan 1 milyar 400 milyon liralık hizmetlerle ilgili olarak sıcak asfalt yollar, alt yapı çalışmaları, millet bahçesi, parklar ve yeşil alanlar, spor alanları, çocuk oyun parkları, taziye evleri ve sosyal yaşam merkezleri, katı atık bertaraf ve su arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon hatları, su kuyuları ve su depoları, gençlik merkezi ve bilgi evleri, Mardinmasa, Marmek, itfaiye binası ve itfaiye araçları, hayvan hastanesi, restorasyon projeleri ve çok sayıda projeler…) yatırım ve hizmet ile Mardin ve ilçelerinde sağlanan huzur ortamını karalamak amaçlıdır. Açıklamalarda dikkat çeken husus, Mardin ve bölgede yapılan terörle mücadele ve terörün önlenmesine yönelik yapılan faaliyetleri engellemeye çalışma ve teröre destek verenleri yeniden güçlendirmeye yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yapılan her türlü iş ve işlem denetime tabidir ve denetlenmektedir. Kayyum dönemi içerisinde gerçekleşen tüm iş ve işlemler de denetime tabi olup, Sayıştay, adli makamlar ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başmüfettişleri tarafından denetlenmektedir. Halen İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı mülkiye başmüfettişleri tarafından yapılan iş ve işlemler denetlenmeye devam etmektedir. Ayrıca Sayıştay marifetiyle de yıllık olarak denetimler yapılmıştır. İlimizdeki son zamanlarda sık sık mağduriyete sebep olan su kesintilerinin kayyum döneminden kaynaklanmadığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından yapılan açıklamanın aksine su kesintilerine neden olan borcun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görev süresine ait yeni elektrik borçlarından kaynaklı olduğu, bu konuya ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından basına bildirilmiştir" denildi. Son olarak Ahmet Türk'ün görevden alınma süreci ve il geleninde yaşananların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüne destek vermek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak, emniyet ve jandarma binalarının bombalanarak şehitler verilmesine belediye araç ve imkanlarını kullanarak sebep olmaktan, hatta çalıştırdıkları emirlerindeki işçi ve personelin ücretlerinden ve fazla mesailerinden kesinti yaparak fayda sağlamak ve terör örgütüne para aktarmak iddiaları ile haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınan Büyükşehir Belediye Başkanları, il belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları yerine kayyum görevlendirilmiştir. Kayyum döneminde yapılan hizmetler, harcamalar ve şehirde yaşanan su kesintilerine ilişkin daha henüz hem kamuoyunda ve hem de hukuki olarak hakkında açılan dava ve soruşturmalarda kendisini aklayamamıştır. Mardin Büyükşehir Belediye başkanının yapmış olduğu bu açıklamalar, sosyal medya ve basında çıkan asılsız haberler, kendisinin ilimize hemşehrilerimizin beklediği belediye hizmetlerini yapmayacağını ancak bu tür söylem ve açıklamalar ile kayyum döneminde yapılan hizmetleri itibarsızlaştırma ve karalama kampanyası sürdüreceğini göstermektedir."

(Beril Solmuşgül/İHA)

Kaynak: İHA