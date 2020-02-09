Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama
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Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama yapan Mardin Valiliği, 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

09.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:22
Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

'in ilçesinde 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama yapan Mardin Valiliği, 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiğini açıkladı.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi Okul Caddesi No 14/3 sayılı adreste çıkan yangına itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği belirtilerek, "İkamette bulunan 34 yaşındaki Nisan, 1 yaşındaki Miray, 5 yaşındaki Lorin Tur, 7 yaşındaki Gül Ecrin Tur ilk müdahale için ambulans aracılığı ile Mazıdağı Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir. Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalede hayati tehlikesi bulunan 4 şahsın da yangından kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlenerek saat 05.10'da hayatlarını kaybettikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinin muhafaza altına alınarak, olay yeri inceleme çalışmasının yapılmasına başlanmıştır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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