Mardin Valiliği, "sağlıkçıların kirli maskeyle çalışmak zorunda kaldığı" iddialarını yalanladı...
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Mardin Valiliği, "sağlıkçıların kirli maskeyle çalışmak zorunda kaldığı" iddialarını yalanladı...

25.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:11
Mardin Valiliği,

Mardin Valiliği, Mardin Tabip Odasının "ekipman yetersizliği nedeniyle sağlıkçıların kirli maskeyle çalışmak zorunda kaldığı, hastalara yeterli yatak sağlanmadığı ve hekimlere düzenli test yapılmadığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mardin Valiliği, Mardin Tabip Odasının "ekipman yetersizliği nedeniyle sağlıkçıların kirli maskeyle çalışmak zorunda kaldığı, hastalara yeterli yatak sağlanmadığı ve hekimlere düzenli test yapılmadığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mardin Tabip Odası açıkladı" başlıklı haberde, "Ekipman yetersizliği nedeniyle sağlıkçılar kirli maskeyle çalışmak zorunda kalmıştır.", "Yeterli yatak sağlanamıyor." ve "ASM hekimlerine düzenli test yapılmıyor." gibi iddiaların yer aldığı belirtildi.

Haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin çok yönlü sürdüğü kaydedilen açıklamada, Mardin'de salgın süresince bütün sağlık kuruluşlarında gerek ekipman gerekse tıbbi malzeme açısından hiçbir sıkıntı yaşanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tabipler Odasının 'Sağlıkçılar kirli maskeyle çalışmak zorunda kalmıştır. Sağlıkçılar kirli maskeyle ertesi gün işe gelmek ve kirli maskelerini eve götürmek zorunda kalıyorlar.' sözleri gerçeği yansıtmamakta olup asılsızdır. Aile hekimlerine ve tüm sağlık çalışanlarına gerekli görüldüğü her vakit test yapılmakta, moral ve motivasyonları en yüksek seviyede tutulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca tüm hastanelerimizde Kovid-19 hastaları için de diğer hastalarımız için de yeterli yatak sayımız mevcuttur. 1134 kamu ve 312 özel olmak üzere 1446 yatağımız mevcut olup oluşabilecek her türlü duruma hazırlık planımız hazır durumda bekletilmektedir."

Açıklamada, haberde geçen ölüm ve diğer verilerin de gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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