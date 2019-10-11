Mardin Valiliği: "Nusaybin'de 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı"

11.10.2019 20:22

Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı kentinden teröristler tarafından sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA