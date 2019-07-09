Mardin Valiliği'nden Ahmet Türk'ün açıklamasına yalanlama

Mardin Valiliği'nce, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk tarafından yapılan yanıltıcı ve hatta iftira boyutuna ulaşan basın açıklaması ve buna yönelik çıkan haberler üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacının oluştuğu belirtildi.

Türk'ün yaptığı açıklamanın, görevlendirme yapılan dönemde gerçekleştirilen 1,4 milyar liralık çok sayıda proje, yatırım ve hizmet ile Mardin ve ilçelerinde sağlanan huzur ortamını karalamak amaçlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıklamada dikkat çeken husus, Mardin ve bölgede yapılan terörle mücadele ve terörün önlenmesine yönelik yapılan faaliyetleri engellemeye çalışma ve teröre destek verenleri yeniden güçlendirmeye yönelik olduğudur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve yapılan her türlü iş ve işlem denetime tabidir, denetlenmektedir. Kayyum döneminde gerçekleşen tüm iş ve işlemler de denetime tabi olup, Sayıştay, adli makamlar ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başmüfettişleri tarafından denetlenmektedir. Halen, yapılan iş ve işlemler denetlenmeye devam etmektedir. Ayrıca Sayıştay marifetiyle de yıllık olarak denetimler yapılmıştır."

Kayyum dönemine ait su borcunun yapılandırıldığı ve DEDAŞ ile yapılan anlaşmayla kesintiye sebep oluşturmaktan çıkartıldığı bildirilen açıklamada, kentte son zamanlarda sık sık mağduriyete sebep olan su kesintilerinin kayyum döneminden kaynaklanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, aksine su kesintilerine neden olan borcun, Türk'ün görev yaptığı döneme ait yeni elektrik borçlarından kaynaklı olduğu, bu konuya ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından basına bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Terör örgütüne destek vermek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak, emniyet ve jandarma binalarının bombalanarak şehitler verilmesine belediye araç ve imkanlarını kullanarak sebep olmak, hatta çalıştırdıkları emirlerindeki işçi ve personelin ücretlerinden ve fazla mesailerinden kesinti yaparak fayda sağlamak ve terör örgütüne para aktarmak iddiaları ile haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınan belediye başkanları yerine görevlendirilen kayyum döneminde yapılan hizmetler, harcamalar ve şehirde yaşanan su kesintilerine ilişkin, hakkında açılan dava ve soruşturmalarda kendisini aklayamamış Mardin Büyükşehir Belediye Başkanın yapmış olduğu bu açıklamalarla, ilimize, hemşehrilerimizin beklediği belediye hizmetlerini yapmayacağını ancak bu tür söylemlerle kayyum döneminde yapılan hizmetleri itibarsızlaştırma ve karalama kampanyası sürdüreceğini göstermektedir."

Kaynak: AA